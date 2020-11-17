شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر الجديد في البوسنة والهرسك يقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس الرئاسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم السفير ياسر سرور، سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى البوسنة والهرسك، أوراق اعتماده إلى «شفيق جعفروفيتش» رئيس المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك، حيث أكد السفير سرور حرصه على البناء على العلاقات التاريخية والمبادئ التي تجمع البلديّن للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أفاق أرحب، وكذا العمل على تعزيز أطر التعاون بين الدولتيّن في كافة المجالات لتحقيق مصلحة الشعبيّن الصديقيّن.

من جانبه، أشاد الرئيس «جعفروفيتش» أثناء اللقاء بعلاقة الصداقة القوية التي تجمع بين البلديّن، معرباً عن تطلعه للمزيد من التعاون والتنسيق في المستقبل في جميع المجالات، وبصفة خاصة المجال الطبي لمواجهة جائحة «كورونا»، بالإضافة إلى المجال العلمي والتكنولوجي، وتعزيز التبادل التجاري.

سفير مصر الجديد لدى البوسنة والهرسك يقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس الرئاسي