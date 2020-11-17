شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى تجليسه بطريركًا.. البابا تواضروس يدشن كنيسة جديدة (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء، قداس تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم – قصرية الريحان- بمصر القديمة.

ويشارك البابا في تدشين الكنيسة عدد من أساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسهم الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة، فيما يقام القداس في السادسة من صباح الغد.

ويأتي تدشين الكنيسة بالتواكب مع الذكرى الثامنة لتنصيب البابا تواضروس الثاني بطريركًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والذي تم في 18 نوفمبر 2012.