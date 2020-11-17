شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال تطهير مصرف يوسف السباعي في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجرى خالد سعداوي، السكرتير العام لمحافظة السويس، جولة تفقدية لقري شباب الخريجين لمتابعة بدء أعمال تطهير المصرف الزراعي بقرية يوسف السباعي بحي فيصل. جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، حيث أشار السكرتير العام إلى أهمية الانتهاء من أعمال تطهير بطول 17 كيلو مترًا للمصرف قبل يوم الجمعة المقبل، لحل مشكلة تدفق وتراكم المياه التي تؤدي لقطع الطريق وغرق الاراضي الزراعية بقرى شباب الخريجين. ورافق السكرتير العام في الجولة المهندسة فاتن ابراهيم رئيس حي فيصل واشرف سليمان مدير فريق الطوارئ والتدخل السريع بجهاز النظافة. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

كانت هذه تفاصيل خبر بدء أعمال تطهير مصرف يوسف السباعي في السويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.