شكرا لقرائتكم خبر عن «مناصفة بالتقسيط».. «الأورمان» تطلق نطامًا جديدًا لتلقي التبرعات في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أطلقت جمعية الأورمان نظام «مناصفة بالتقسيط» والذي يستهدف تركيب وصلات مياه للأسر الاكثر احتياجًا، وذلك من خلال التبرع بنص ثمن وصلة المياه مبلغ 2700 جنيه على أقساط ممتددة تصل لمده 10 شهور بدلا من التبرع بكامل المبلغ 5400 جنيه.

وبحسب بيان، الثلاثاء، ويسعى نظام «مناصفة بالتقسيط» إلى تحفيز المواطنين على التبرع من خلال استحداث نوعية جديدة لتلقى التبرعات والتسهيل عليهم.

ويهدف «مناصفة بالتقسيط» إلى تركيب اكبر عدد من وصلات المياه ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجًا بغرض توفير حياة كريمة تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية.

وأكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن المواطن المستفيد من أي خدمات الأورمان لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان تمامًا.

وأشار فؤاد ان الجمعية مؤخرًا قامت بتوصيل مياه لقرى الصعايده والكوم الاحمر ونزله الديب والشنطور ودشطوط مركز سمسطا، وقرية غياضه مركز ببا، وقرية الجمهود مركز الفشن، وقرية الشيخ هارون مركز بني سويف .

يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الاعوام السابقة قامت بتوصيل مياه شرب نقية ل (19525) منزلا على مستوى قرى ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة.