شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يهنئ السلطان هيثم بن طارق بالعيد الوطني لسلطنة عُمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقدم د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالتهنئة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان سلطنة عُمان، وإلى الشعب العماني الشقيق، بمناسبة الذكرى الـ 50 لليوم الوطني لسلطنة عمان، داعيًا المولى ـ عز وجل ـ أن يديم المودة والترابط بين قيادتي وشعبي مصر وعمان، وأن يعيد تلك المناسبة على سلطنة عمان، قيادةً وشعبًا، بكل خيرٍ وسلامٍ وأمان واستقرار. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

كانت هذه تفاصيل خبر شيخ الأزهر يهنئ السلطان هيثم بن طارق بالعيد الوطني لسلطنة عُمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.