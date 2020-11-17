شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يستقبل ممثلي بيت العائلة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، الثلاثاء، الشيخ حسن عبدالرسول مقرر بيت العائلة، والقمص غبريال، والقس نجاح كريم، والقس أغا طوسون، والمهندس على محمد على ممثلي بيت العائلة بمحافظة بنى سويف، بحضور الدكتورة حنان سليمان، عضو مجلس الشيوخ وعميد كلية العلوم السابق.

وخلال اللقاء أشاد الدكتور منصور، بدور بيت العائلة المصري ورجال الدين الإسلامي والمسيحي في نشر الثقافة والتوعية للشباب والعمل على ترسيخ روح الولاء والانتماء للوطن، وتوجيه رسالة تؤكد وحدة صف الشعب المصري العريق.

من جانبهم، أكد ممثلو بيت العائلة، أن الشعب المصري جميعًا على قلب رجل واحد من أجل الحفاظ على تحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعي للمجتمع، واستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تقودها الدولة المصرية من اجل الحفاظ على المصلحة العامة لجميع المواطنين.