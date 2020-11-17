شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يجدد الثقة في وكيل كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، حركة ترقيات وتنقلات بين الوظائف القيادية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، ومديرى ووكلاء مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، من بينها التجديد للدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.
ومن جانبها أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن تجديد الثقة يفرض علينا جميعا أن نعمل بجد واجتهاد لاستكمال ما تم تحقيقه من نجاح في تطوير منظومة التعليم بالمحافظة والارتقاء بها، والعمل على الحفاظ على مكانة تعليم كفر الشيخ دائما في المربع الذهبى على مستوى الجمهورية، وذلك بدعم من اللواء جمال نور الدين، محلفظ كفر الشيخ.
وشملت الحركة تغييرات في ١٠ وكلاء وزارة من مديرى مديريات التربية والتعليم وتغييرات طفيفة في الوظائف الإشرافية بديوان عام الوزارة وتصعيد وكلاء مديريات في عدد من المحافظات ومنها القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية ومرسي مطروح والسويس والإسماعيلية، وأسيوط.
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