شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بني سويف تعفي أبناء شهداء كورونا من الأطقم الطبية من المصروفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الأطباء عن إصدار مجلس جامعة بنى سويف، قراراً بإعفاء طلاب الجامعة من أبناء شهداء الفريق الطبى كله (أطباء وصيادلة وأسنان وتمريض والمعاونين)، المتوفين بـ«كورونا»، من المصروفات الجامعية، وأيضاً تقديم منح مجانية لهم في البرامج الخاصة، تقديراً وعرفاناً بما قدمه شهداء الجيش الأبيض.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور منصور حسن، أنه جرى أمس اعتماد 26 منحة لأبناء الشهداء في البرامج الخاصة في جامعة بنى سويف.

وجاء نص قرار مجلس جامعة بنى سويف، كالتالي: «إعفاء أبناء الشهداء من ضباط القوات المسلحة والشرطة والأطباء والتمريض و(أعضاء الفريق الطبى المعاون( من شهداء كورونا من المصروفات الدراسية وهو القرار الذي اصدرته الجامعة منذ ٢١ اغسطس الماضى».

من جانبها ثمنت نقابة الأطباء ما قدمته جامعة بنى سويف لأبناء شهداء الفريق الطبى وتقدمت بالشكر للدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، وأثنت على الخدمات والدور المجتمعى المتميز الذي تقدمه الجامعة للأطباء وأسرهم.