شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 5 حالات شفاء من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار سجّلت محافظة شمال سيناء، الثلاثاء، 5 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد. وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه جرى تسجيل 5 حالات شفاء بعد تحول التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة يبلغ 153 حالة، وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 646 حالة. وأكد «كامل» وجود 4 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و44 حالة أخرى تحت العزل المنزلي. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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