شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يقود حملة موسعة على صيدليات الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للتفتيش على عدد من الصيدليات العامة بمركز ومدينة الزقازيق، يرافقه فرق من مفتشي إدارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، وذلك في إطار المرور المكثف على المنشآت الدوائية، وإحكام الرقابة على سوق الدواء بمحافظة الشرقية، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بالمحافظة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط ٣ صيدليات مخالفة، منها ٢ صيدلية تقوم بعمل آخر غير الغرض المخصص لها، وتم ضبط 946 عبوة وقرص وزجاجة، لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة، منها أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، وأدوية ومستلزمات مجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية خاصة بوزارة الصحة ومحظور بيعها في الصيدليات، وأدوية موضوعة في غير إشتراطات التخزين المناسبة لها مما يعرضها للتلف، وتم تحريز المضبوطات، كما تلاحظ عدم تواجد مدير الصيدلية في ٣ صيدليات، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات بقسم شرطة مركز الزقازيق، وجارٍ إصدار قرارات غلق إداري لـ٣ صيدليات مخالفة.

وأكد «مسعود» استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية المعنية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.