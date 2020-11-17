شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس فيس بوك يقر: الكثير من موظفينا يمليون إلى حد ما نحو اليسار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجوب السناتور بن ساسي من نبراسكا مؤسسى تويتر وفيس بوك، حول الميول السياسية لموظفي الشركتين والرؤساء التنفيذيين أنفسهم.

وأقر مؤسس فيس بوك، مارك زوكربيرج بوجود ميول سياسية محتملة بين مستخدم فيس بوم العادي وموظفيه، الذين قد يميلون إلى اليسار.

قال: "أعتقد أنه لا جدال في أن قاعدة موظفينا، على الأقل الأشخاص بدوام كامل سياسيًا سيكونون إلى حد ما أو ربما أكثر قليلاً إلى اليسار إلى حد ما من حيث يوجد مجتمعنا العام".

ويلاحظ أن فيس بوك لديه 35000 وسيط في جميع أنحاء الولايات المتحدة وليس فقط في وادي السيليكون.

وتحدث السناتور ديك دوربين من إلينوي والذى انتقد زملاءه الجمهوريين الذين دعوا لجلسة الاستماع اليوم، قائلين إن هناك على الأرجح قضايا أكثر أهمية يمكن معالجتها في هذا الوقت.

نحن نعيش في عالم خطير: هناك قضايا تتعلق بالأمن القومي، وهي أسوأ أزمة صحية عامة وبائية في العصر الحديث في أمريكا، ونحن نواجه تحديًا بشأن ما إذا كان سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة في رئاسة أمريكا. في تلك اللحظة ، قررنا أن أيًا من هذه الموضوعات لم يكن مهمًا، وأن المهم هو تحديد ما إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي تميز ضد الجمهوريين أم لا.

وسأل دوربين على وجه التحديد عن سبب عدم إزالة فيس بوك حدثًا على موقع التدوين أدى إلى إطلاق نار مميت في كينوشا، على الرغم من مئات التقارير. ألقى زوكربيرج باللوم في ذلك على "خطأ تشغيلي" لأن سياسة فيسبوك المناهضة للميليشيات كانت جديدة ولم يتم تدريب بعض الوسطاء بعد على ذلك.