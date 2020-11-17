شكرا لقرائتكم خبر عن 300 مادة فى لائحة الشيوخ النهائية.. ومناقشتها فى الجلسة العامة 29 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقرت اللجنة الخاصة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، المسودة النهائية لتأتي في نحو 300 مادة، وحسم المواد الخلافية، وتشمل المواد الخاصة باختصاص المجلس و عضوية الهيئات البرلمانية باللجنة العامة للمجلس و تمثيل مجلس الشيوخ في الشعبة البرلمانية لجمهورية مصر العربية .
و قال المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ ، إن مشروع اللائحة الداخلية للمجلس سيتم عرضها علي الجلسة العامة المزمع عقدها يوم 29 نوفمبر في تمام الساعة العاشرة صباحا.
و حول تشكيل الائتلافات داخل المجلس ، علق بقوله : "الائتلافات هي كيان عرفي و ليس له تنظيم داخل اللائحة"، مشيراً إلي أنه علي كل حزب أن يحدد لرئيس المجلس رئيس الهيئة البرلمانية و نائبه .
ونوه عتمان الى انه تم تغيير اسم لجنة الخطة و الموازنة بمشروع اللائحة الداخلية الى اللجنة المالية و الاقتصادية و الاستثمار .
ولفت أمين عام مجلس الشيوخ، في تصريحاته، إلي أن اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة ستمارس مهام اللجان النوعية حتى الانتهاء من اللائحة و تشكيل اللجان.
يُشار إلى أن الأمين العام لمجلس الشيوخ، المستشار محمود إسماعيل عتمان،في تصريحات سابقة، أكد عدم وجود أي تضارب في الاختصاصات بين مجلسي الشيوخ والنواب، مشيرا إلى أن بينهما علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس علي اللوائح، وهو ما تم مراعاته في مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
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