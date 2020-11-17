شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية تتيح بطاقات اقتراع إعادة المرحلة الأولى لانتخابات النواب الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتيح الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس محكمة النقض، اعتبارات من الخميس والجمعة الموافق 19 و20 نوفمبر، على موقع الرسمى لها، بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرشحين بجولة الإعادة فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب الخاصة بالنظام الفردى، وذلك حتى يتمكنوا من إبداء رأيهم فيها.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إن إجراءات تصويت المصريين بالخارج بجولة الاعادة تبدأ من خلال قيام الناخب بالخارج بالدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات "www.elections.eg" من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء حسب التوقيت المحلى لكل دولة، ثم الضغط على ايقونة تصويت المصريين بالخارج، ثم طباعة بطاقة الاقتراع وإقرار التصويت، ثم يختار بالقلم الجاف عدد مرشحين مساو لعدد المقاعد المخصصة في دائرته والتي تجرى عليها الإعادة، ثم وضع البطاقة داخل مظروف أبيض صغير ولا يدون على ظهره أي علامات تدخل على شخصية الناخب.

وتأتي الخطوة الثانية من تصويت المصريين بالخارج قيام الناخب بوضع المظروف داخل مظروف أكبر ويرفق معه الوثائق الدالة على التواجد في الخارج وصورة جواز السفر ويرسل الى مقر البعثة التابع لها الناخب في الخارج، حيث تبدأ البعثات في استقبال البطاقات أيام 21 و22 و23 نوفمبر، على أن تتم عمليات التصويت لهذه الجولة في الداخل يومي 23 و24 نوفمبر.

وبعد التأكد من سلامة إجراءات التصويت يضع رئيس اللجنة مظروف بطاقة الاقتراع مغلقا فى الصندوق المخصص للدائرة المقيد بها الناخب، وفى نهاية اليوم يحرر رئيس اللجنة محضرا بإجراءات غلق الصناديق يثبت فيه عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ويحفظ المحضر فى مظروف، يتم التحفظ على الصناديق وأوراق الاقتراع ومحاضر اللجنة بمقر اللجنة الذى يغلق بصورة آمنة ويعين عليه حراسة، وتبدأ اللجنة عملها فى اليوم التالى بالتحقق من سلامة مقر اللجنة وصناديق الاقتراع ويتم تحرير محضر بفتح اللجنة.

وبعد انتهاء اليوم الأخير لاستقبال الخطابات يقوم اعضاء اللجنة بفض محتويات كل صندوق وفض الاظرف اللتى بداخله، وتقسم بطاقات الاقتراع إلى فردى وقائمة ثم يفرغ كل منها فى محضر مستقل يثبت فيه عدد من أدلوا بأصواتهم والعدد الأصوات الباطلة والصحيحة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة ويوقع عليها رئيس وأعضاء اللجنة وتتبع ذات الإجراءات بشأن جميع صناديق الاقتراع، وبعد انتهاء تلك الإجراءات ترسل محاضر الفرز مؤمنة وبصفة عاجلة إلى وزارة الخارجية لتسليمها إلى اللجنة المكلفة بمتابعة وتلقى نتائج تصويت المصريين فى الخارج والمشكلة بقرار رئيس الهيئة الوطنية والتى تتولى إعداد محاضر فرز مجمع لكل دولة، وكذلك محضر فرز لكل دائرة بنتيجة تصويت المصريين بالخارج للنظام الفردى وأخر لنظام القائمة.