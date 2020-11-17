رئيس جامعة بني سويف يتفقد ورشة الأجهزة التعويضية بمعهد دراسات علوم المسنين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، المرحلة الأولى لإنشاء الورشة التدريبية للأجهزة التعويضية بمعهد دراسات علوم المسنين، ومعامل قسم التمريض التأهيلي ونموذج المحاكاة لإنشاء مستشفى للمسنين، ومعمل قسم العلاج الوظيفي. وأوضح رئيس الجامعة، الثلاثاء، أن الهدف من إنشاء الورشة هو تدريب الدارسين بكليات العلاج الطبيعي وقسم العلاج الوظيفي بالمعهد على تصنيع وإصلاح الأجهزة التعويضية بأسلوب علمي وتقني وفني مبتكر، والتي تشمل أجهزة البتر فوق وتحت الركبة، وفوق وتحت الكتف، وتصنيع وإصلاح أجهزة الشلل، وذلك بمساعدة خبراء في هذا المجال.

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