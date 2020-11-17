شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة إرشادية لتوعية سيدات المعمورة بخطورة حلويات الأطفال والمياه الغازية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مجلس الإعلام الريفي في مديرية الزراعة بالاسكندرية، برئاسة المهندس طارق زكي محمد صالح، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، رئيس هيئة مكتب الإعلام الريفي، أنشطته التثقيفية التوعوية للمواطنين في المناطق الريفية، وذلك بعقد ندوة تثقيفية اليوم الثلاثاء في المعمورة في مجال تغذية الانسان.

وقال «صالح»، أن قافلة اليوم الإرشادية جرى تنظيمها بمقر إدارة المعمورة الزراعية، شرق الاسكندرية، للتوعية بخطورة الأطعمة النصف المجهزة والمياة الغازية.

وألقت الدكتورة صافيناز محمود، مسؤول الإعلام الريفي بالمديرية، محاضرة تثقيفية للسيدات المشاركات في الندوة، لتوعيتهن بأضرار حلويات الأطفال وبعض الأطعمة النصف مجهزة وأضرار العصائر الجاهزة والمياه الغازية، كما قامت بشرح بعض الأصناف عالية القيمة الغذائية منخفضة التكاليف وفى نفس الوقت سهلة الإعداد، لعملها في المنزل، وذلك بهدف الوصول إلى وجبة غذائية مكتملة العناصر الطبيعية دون اللجوء إلى المواد الحافظة التي تصيب الانسان والأضرار البالغة.

نظم القافلة الدكتورة صافيناز محمود عبدالعظيم مسئولة الإعلام الريفي بالمديرية.

قافلة ارشادية لتوعية سيدات "المعمورة" بخطورة حلويات الأطفال والأطعمة النصف مجهزة والمياه الغازية (صور)

قافلة ارشادية لتوعية سيدات "المعمورة" بخطورة حلويات الأطفال والأطعمة النصف مجهزة والمياه الغازية (صور)

قافلة ارشادية لتوعية سيدات "المعمورة" بخطورة حلويات الأطفال والأطعمة النصف مجهزة والمياه الغازية (صور)

قافلة ارشادية لتوعية سيدات "المعمورة" بخطورة حلويات الأطفال والأطعمة النصف مجهزة والمياه الغازية (صور)