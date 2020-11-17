شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة قناة السويس تجتمع بممثلي مكتب التعاون الدولي بالكليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجتمعت الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث، بممثلى مكتب التعاون الدولى بالكليات. وتناول الاجتماع دور ممثلى التعاون الدولى بالكليات وتنسيق جهودهم فيما يتعلق بالمبعوثين للخار جوالفرص الخاصة برسائل الدكتوراه أو استكمال دراساتهم بالخارج حضر الإجتماع الدكتورة سحر الشطورى مدير مكتب التعاون الدولى والدكتور خالد السيد مدير وحدة التدويل بمكتب التعاون الدولى والدكتورة منى عنانى المدير الإدارى للمكتب. طالبت الدكتورة ماجدة هجرس بضرورة تجميع البيانات من الكليات عن التنمبة المستدامة والتصنيف الدولى وذلك لرفع التصنيف خاصة بعد التقدم الملحوظ الذي احرزته الجامعة بالتصنيفات الدولية لعام ٢٠٢٠. موضحه دور ممثلى مكتب التعاون الدولى داخل كل كلية كسفراء للمكتب في توضيح دور الكليات والمعاهد في رفع السمعة الدولية للجامعة. كما أشارت إلى أن المكتب سيقدم الدعم لما تطلبه الكليات والمعاهد في مجال رفع السمعة الدولية. واختتمت قائلة «انتم سفراء للتعاون الدولى داخل كلياتكم ويجب ان تكونوا نموذج مشرف لمصر ولممثليها في الخارج الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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