شكرا لقرائتكم خبر عن عزة مصطفى تناشد وزير الداخلية مد مهلة تركيب الملصق الالكتروني (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الموقع الإلكتروني للمرور يمكن للمواطن من خلاله استخراج رخصة قيادة بدل فاقد وشهادة بيانات وغيرها من الخدمات التي أطلقتها وزارة الداخلية.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن الرسوم ستكون موضحة أمام كل خدمة في الموقع الرسمي ومن خلال الموقع أيضا من الممكن أن يسدد المواطن تكلفة الملصق الالكتروني ويتوجه لاستلامه في أقرب مكان.
وناشدت الإعلامية عزة مصطفى مد فترة الملصق الالكتروني حتى نهاية العام بدلا من يوم 20 نوفمبر الجاري بسبب ظروف كورونا الحالية وأكد اللواء مدحت قريطم أن الوزارة ستعمل على تقييم الملف وسيتم اتخاذ القرار المناسب.
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