شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية لرؤساء المدن: معاقبة العاملين المخالفين لقرار ارتداء الكمامة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الثلاثاء، مبنى حي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الحي، والتزام العاملين به بارتداء الكمامة، وأيضا المواطنين المترددين على الحي.
وقام المحافظ بنفسه بتوزيع الكمامات على العاملين والمواطنين المتواجدين داخل الحي، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير داخل مبنى الحي، والتأكد من التهوية الجيدة والمسافات الملائمة بين الموظفين.
ووجّه المحافظ رؤساء المدن والأحياء بالمتابعة اليومية للالتزام بالاجراءات الاحترازيه داخل مجالس المدن والأحياء، بتوقيع العقوبة على العاملين الذين لا يلتزمون بارتداء الكمامات، وذلك حرصا على سلامة وأرواح الجميع.
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