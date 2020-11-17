شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يوجه بتدريب العاملين بالمستشفى الجامعي على التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الثلاثاء، بتدريب العاملين بالمستشفى الجامعي على أساسيات التحول الرقمي. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمستشار المالي والقانوني، والدكتور هاني النشار مدير الوحدة وأعضاء مجلس الإدارة. وناقش الدكتور منصور، خلال الاجتماع، آليات اعتماد مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات من قبل المجلس الأعلى للجامعات، واحتياجات مركز النظم والمعلومات الإدارية إلى موارد بشرية جديدة، بالإضافة إلى مناقشة المستحقات المالية لفريق العمل، والصيانة الدورية لماكينات التصوير والطباعة والتكيفات والسيرفرات.

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