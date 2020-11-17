شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة النشر الدولي بـ«بيطري القناة» تعقد ورشة العمل الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقدت لجنة النشر الدولي واستقطاب المشاريع البحثية بكليه الطب البيطري بجامعة قناة السويس ورشة العمل الأولى الخاصه بها، تحت عنوان كيفية التقدم لبرنامج دعم الدراسات العليا ( طلاب الماجستير والدكتوراه ) المقدم من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا STDF. وأقيمت الورشة برعاية الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، والدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، والدكتور عيد على موسى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث. وأوضحت الدكتورة عبير عبدالوهاب، أستاذ الوراثة والهندسة الوراثية، ورئيس قسم الثروة الحيوانية، أن الورشة تهدف إلى تعريف طلاب الدراسات العليا واعضاء الهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية بطريقة كتابة المشاريع البحثية المقدمة من هيئة العلوم والتكنولوجيا لطلاب الدراسات العليا بالجامعات المصرية، وكيفية التقدم لها كهدف من أهداف اللجنة، وتابعت إن اللجنة تهدف أيضا إلى رفعة شأن كلية الطب البيطري في مجال النشر الدولي وكتابة واعداد المشاريع الدولية والعمل على وضع مجلة الكلية على منصة Scopus البحثية. وحاضر في الورشة الدكتور محمد سالم سلطان مدرس الأمراض المعدية وعضو لجنه النشر الدولي واستقطاب المشاريع البحثيه بالكلية. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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