شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم شمال سيناء» تحتفل بيوم الوفاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار احتفلت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء بيوم الوفاء، الثلاثاء، بحضور حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من قيادات المديرية. وخلال الحفل قام وكيل الوزارة بتكريم كلا سيد عبد الحكيم موجه عام الكيمياء وسماح فوزى منصور موجه عام الجيولوجيا والعلوم البيئية، وذلك لبلوغهما السن القانونية للمعاش، بمنحهما شهادات التقدير والهدايا التذكارية. وأكد وكيل الوزارة أن التكريم جاء تقديرا لجهودهما البناءه والمبذولة أثناء فترة عملهما بالتربية والتعليم علي مدار السنوات الماضية. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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