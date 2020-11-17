رئيس «حماية الشواطئ» يتفقد تنفيذ مشروعات التكيف مع المناخ بـ5 محافظات (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المهندس مدحت حنا، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في وزارة الموارد المائية والرى، جولات ميدانية للوقوف على معدلات التنفيذ في مشروعات الحماية التي تنفذها الهيئة في 5 محافظات، بتكلفة إجمالية تقدر بـ450 مليون جنيه، كأول مشروع من نوعه في مصر لتعزيز التكيف مع تغير المناخ للأراضي المنخفضة في المحافظات المطلة على السواحل، والممول بمنحة مشتركة بين صندوق المناخ الأخضر والدولة المصرية.

وقال «حنا»، أن الجولة الميدانية، شملت المرور على مشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح اليوم الثلاثاء، وهو أحد المشروعات التي قامت بتنفيذها الهيئة بمحافظة مطروح، ويتكون من خمسة ألسنة والتي تهدف إلى حماية طريق الكورنيش والاستثمارات بالمنطقة والعمل على استعادة الشاطئ الرملي المفقود، وعمل مشايات من الخرسانة أعلاها بمسطح حوالي 5000 متر مربع، وهامات يمكن استخدامها للجلوس بطول إجمالي حوالي 1200 متر طولي، والذي من شأنه إضافة بُعد سياحي وتنموي للمحافظة، كما تفقد المقترحات الجديدة لاستكمال حماية وتطوير الخليج.

وأوضح أنه في هذا الاطار، شارك «حنا»، في الاجتماع السابع عشر للجنة التنفيذية لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ للمناطق الساحلية ودلتا نهر النيل، الذي عقد برئاسة الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة، المشرف على مكتب وزير الموارد المائية والرى، وبحضور الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والمهندس أحمد رشاد رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفنى للوزير، وممثلي الهيئة ووحدة إدارة المشروع والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة.

وقال «حنا»، لـ«المصرى اليوم»،أن المشروع تبلغ تكلفته حوالي 450 مليون جنيه، تتحمل الدولة المصرية 25% من القيمة، والباقى 75% يتحمله بنك المناخ الاخضر، بهدف تعزيز المناخ وحماية المناطق المنخفضة باستخدام مواد صديقة للبيئة عن طريق التغذية بالرمال والبوص لرفع مناسيب المياه والحفاظ على المدن من الغرق.

وأشار إلى أن المشروع، يقضي باستخدام مواد صديقة للبيئة، مثل الرمال الناتجة عن الكثبان الرملية على الشاطئ والبوص، حيث يتم عمل سد ترابي خفيف لمواجهة المياة، مشيراً إلى أن المشروع يجري تنفيذه على مسافة 70 كيلومتر كما هو مقرر لحماية المناطق المنخفضة في 5 محافظات، بهدف الحماية من أخطار السيول والامطار التي تصل إلى حد السيول. ولفت إلى أن مشروع المناخ الاخضر، ينتهى بنهاية 2022.

رئيس "حماية الشواطئ" يتفقد مراحل التنفيذ بمشروعات "تعزيز التكيف مع المناخ" فى ساحل البحر المتوسط (صور)

رئيس "حماية الشواطئ" يتفقد مراحل التنفيذ بمشروعات "تعزيز التكيف مع المناخ" فى ساحل البحر المتوسط (صور)

رئيس "حماية الشواطئ" يتفقد مراحل التنفيذ بمشروعات "تعزيز التكيف مع المناخ" فى ساحل البحر المتوسط (صور)

رئيس "حماية الشواطئ" يتفقد مراحل التنفيذ بمشروعات "تعزيز التكيف مع المناخ" فى ساحل البحر المتوسط (صور)

رئيس "حماية الشواطئ" يتفقد مراحل التنفيذ بمشروعات "تعزيز التكيف مع المناخ" فى ساحل البحر المتوسط (صور)