شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للقضاء على الديدان المعوية لطلاب المدارس في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، في اليوم الثامن من الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلبة المدارس الابتدائية ورياض الأطفال، الانتهاء من 93٪ من مستهدف الحملة بواقع 478 ألف تلميذ.

وناشدت «سلام» الأهالي -في بيان الثلاثاء- الحرص على حضور التلاميذ، وخصوصًا مرحلة رياض الأطفال للتجريع التلاميذ والاستفاده من علاج الديدان المعوية أقراص الميبندازول ٥٠٠ ملجم.

وأكدت أنها آمنة وفعالة ولها طعم جميل ومحلي وسهلة المضغ والبلع، وسوف تنتهي الحملة يوم 19 نوفمبر 2020.