شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للقضاء على الديدان المعوية لطلاب المدارس في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، في اليوم الثامن من الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلبة المدارس الابتدائية ورياض الأطفال، الانتهاء من 93٪ من مستهدف الحملة بواقع 478 ألف تلميذ.
وناشدت «سلام» الأهالي -في بيان الثلاثاء- الحرص على حضور التلاميذ، وخصوصًا مرحلة رياض الأطفال للتجريع التلاميذ والاستفاده من علاج الديدان المعوية أقراص الميبندازول ٥٠٠ ملجم.
وأكدت أنها آمنة وفعالة ولها طعم جميل ومحلي وسهلة المضغ والبلع، وسوف تنتهي الحملة يوم 19 نوفمبر 2020.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
111,009
-
تعافي
101,179
-
وفيات
6,465
كانت هذه تفاصيل خبر حملة للقضاء على الديدان المعوية لطلاب المدارس في كفر الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.