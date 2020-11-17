شكرا لقرائتكم خبر عن «البعلي»: مصادرة أي سيارة تلقي مخلفات بترعة الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن عبدالعزيز البعلى رئيس الوحدة المحلية لقرية الفردان بمركز ومدينة الاسماعيلية مصادرة أي سيارة تلقى أي مخلفات بالترعة على الفور وتغريمها. وقال ان القرار يأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية بشأن تكثيف أعمال النظافة العامة اليومية بنطاق القرى التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية والحفاظ على مياه ترعة الاسماعيلية. وأوضح البعلى انه جارى تنفيذ اكبر حملة أزالة قمامة بنطاق الوحدة المحلية وتوابعها ورفع اكثر من 25 طن من القمامة بالقرب من المجرى الملاحى للترعة. وأكد رئيس القرية انه تم التنسيق مع مسئولى مديرية الرى لرصد أي مخالفات لتحرير محاضر لاصحابها ورصدها بالصورة حفاظا على نقطة مياه الترعة التي تعد مصدرا رئيسيا لمآخذ محطات مياه الشرب بعدد من القرى والمحطات العاملة عليها. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

كانت هذه تفاصيل خبر «البعلي»: مصادرة أي سيارة تلقي مخلفات بترعة الإسماعيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.