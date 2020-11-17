شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يترأس مجلس معهد النباتات الطبية والعطرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، مجلس معهد النباتات الطبية والعطرية، بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ومستشاري رئيس الجامعة، والدكتور ممتاز حجاب عميد المعهد والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد رئيس الجامعة خلال المجلس، أن المعهد يتطلع إلى بناء شراكات مع قطاع الصناعة والمصدرين والعاملين في مجال النباتات الطبية والعطرية، وأن الكفاءات العلمية الموجودة بالمعهد قادرة على تقديم الاستشارات العلمية والتدريب للطلاب والمهتمين بالعمل في هذا المجال.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة تسويق الخدمات البحثية بالمعهد لخدمة المجتمع وتقديم الاستشارات العلمية والتحاليل المعملية، والسعي نحو تنمية موارد المعهد من خلال هذه الخدمات البحثية ومن خلال استحداث برامج دراسية جديدة.

وناقش رئيس الجامعة خلال المجلس، عدد من القرارات والتي كان أهمها الموافقة على اتفاقية التعاون بين المعهد ومركز نواة للأبحاث العلمية والذي يقدم خدمات بحثية وتحاليل مخفضة لمنسوبي جامعة بني سويف، وكذلك الموافقة على اتفاقية التعاون بين المعهد ومعهد البساتين بمركز البحوث الزراعية والتي تحقق الاهتمامات البحثية المشتركة بين المعهدين.