شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة «نور قريتك» في مدينة الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أنطلقت فعاليات حملة «نور قريتك» بقرى وتوابع مركز مدينة الاسماعيلية. وقال العميد وائل حمزه رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ان الحملة تهدف إلى انارة المناطق المحرومة بالقرى والتوابع وتنفيذ خطة احلال وتجديد شامل للمبات الاعمدة بالطرق الرئيسية والفرعية واحلالها باللمبات الموفرة. وقال حمزة انه تم تكليف عادل برسوم رئيس قرية عين غصين وابتسام عزازي سكرتير عام القرية بالمتابعة الميدانية لرصد جميع الاعمدة بالتجمعات السكنية والتوابع لاحلالها. ووشدد على استمرار الحملة على مدى الاسبوع القادم وتوسيع نطاقها لتشمل باقى القرى التابعة للمركز بالاضافة إلى أعمال النظافة العامة ورفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات وناتج حفر الترعة بحمولات وصلت لحوالي 80 طن تقريباً. من ناحية أخرى، اكد رئيس المدينة جاهزية القرى وجميع المدارس بها المحددة كمقرات للجان الانتخابية البرلمانية وتأمين اعمال الانارة بها وحملات نظافة شاملة ودورات المياه استعدادا لجولة الاعادة بالمدارس. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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