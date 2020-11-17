شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: اختيار 8 علماء من أبناء الجامعة ضمن الأفضل عالميًا «إنجاز حقيقي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بمكتبه، الثلاثاء، عددا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الذين تم اختيارهم ضمن أفضل العلماء عالميا لعام 2020 طبقا لدراسة جامعة ستانفورد.

وتم عقد مؤتمر صحفي للاحتفاء بهم وهم الدكتور أيمن معوض محمود، والدكتور عرفه حسين، والدكتور حسين عبدالرحمن السيد بكلية العلوم، والدكتور حسام زوبعة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور محمد إمام عبدالرحيم بكلية الصيدلة.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته الغامرة بهذا الحدث العالمي وفخره بأبناء الجامعة الذين رفعوا اسم الجامعة وأسهموا في رفع تصنيفها عالميا وبالرغم من أن جامعة بني سويف تعد جامعة وليدة وحديثة فإن اختيار 8 علماء عالميا يعد إنجازا حقيقيا ومن هنا وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية سوف يتم تجهيز معامل بنفس كفاءة معامل الجامعات الاجنبية لتوفير المناخ الملائم للعلماء العائدين من البعثات والمهمات العلمية للاستفادة من خبراتهم بما يعود بالنفع على المجتمع المحلي والدولة ككل.

وأكد رئيس الجامعة أن زيادة نسبة النشر الدولي في المجلات العلمية المتميزة لحوالى 1040 بحث لهذا العام يعكس تقدم الجامعة في مجال البحث العلمي وثقة هذه المجلات في أبحاث الجامعة، لافتا أن الجامعة تتابع بصفة دورية من خلال مكتب النشر الدولي كافة المواقع التي تقوم بحصر الأبحاث المنشورة على مستوى العالم، مؤكدا على ضرورة ربط البحوث بالصناعة وخدمة المجتمع لتتماشى مع الخطة البحثية القومية.