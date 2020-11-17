شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يلتقي المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بماجستيك هايلي، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP)، والوفد المرافق له في إطار زيارته للمحافظة لمتابعة الجهود المبذولة تحقيق أهداف الإستراتيجة القومية للتنمية المستدامة (2030)، حيث ناقش اللقاء دعم صغار المزارعين وتنفيذ مشروعات لتدوير المخلفات الزراعية لتحسين البيئة وخلق قيمة إقتصادية مضافة وفرص عمل للشباب.

وأثناء اللقاء وافق المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة على طلب محافظ أسوان بإدراج 39 قرية رئيسية ضمن خطة البرنامج بدلاً من 10 قرى فقط لتنفيذ المشروعات المخطط لها وخاصة دعم صغار المزارعين، بجانب استثمار مصانع تدوير المخلفات في مدينتى أسوان وإدفو بإضافة خطوط إنتاج لتدوير المخلفات الزراعية.

وأكد اللواء أشرف عطية على أنه لأول مرة يقوم برنامج الأغذية العالمى بتنفيذ التدوير المخلفات والتخلص الآمن منها بمشروعات تساهم في تعظيم الاستفادة من مخلفات المحاصيل الزراعية مثل قصب السكر والنخيل والنباتات العطرية لإنتاج أعمل فنية يدوية وبيئية، وأيضاً منتجات السماد والأعلاف وغيرها، مشيداً بالدور الرائد لبرنامج الغذاء العالمى وهو الذي يأتى متوازياً مع الجهود الحكومية المبذولة لتوفير مستوى معيشة أفضل وخاصة للمزارعين من خلال مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى في هذا الإتجاه والتى من أهمها مبادرة حياة كريمة ومبادرة تكافل وكرامة وغيرها حيث نعمل في منظومة متكاملة تستهدف الإرتقاء بحياة المواطن البسيط وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه أوضح ماجستيك هايلى بأن محاور عمل برنامج الغذاء ينفذ أنشطته في 60 قرية على مستوى محافظات الصعيد ويركز على دعم صغار المزارعين، كما سيتم التوسع في التصنيع الزراعى بإعادة تدوير المخلفات الزراعية.

ولفت إلى أن الخطة الاستراتيجية للبرنامج تتضمن التنسيق وتطويع الإمكانيات بما يتواكب مع أولويات العمل التنفيذى للحكومة من أجل تمكين المجتمعات الأكثر احتياجاً والتي يصعب الوصول إليها في العديد من مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وإتاحة الغذاء والتغذية، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير فرص عمل للشباب، علاوة على دعم صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة، فضلاً عن بناء القدرات المؤسسية.