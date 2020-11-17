شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم دفعة جديدة من الوحدات السكنية في العريش الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس مدينة رفح بشمال سيناء عن تسلم دفعة جديدة من الوحدات السكنية في عمارات حي السبيل بالعريش، لأصحابها الفائزين بقرعة الإسكان الاجتماعي للمنقولين من مركزى رفح والشيخ زويد.

وأكد المجلس في بيان، الثلاثاء، أنه على السادة مواطني مركزي رفع والشيخ زويد الفائزين بقرعة الإسكان الاجتماعي بالعمارة رقم (٢١ و٢٥ و٢٦ و٢٧ و٣٠) ومن تخلف عن الاستلام بعمارة (١و ٧و ٨و ٩و ١٠) ضرورة التواجد يوم الخميس الموافق (٢٠٢٠/١١/١٩) في تمام الساعة العاشرة صباحا أمام العمارات السكنية المذكورة أعلاه بحي السبيل بالعريش لاستلام المفتاح الخاص بالوحدة السكنية الموضح رقمها بالعقد الذي تسلّمه من قسم الإسكان بمجلس مدينة العريش.

يذكر أن المجلس قام امس بتسليم الدفعة الخامسة بإجمالي عدد 104 وحدة سكنية للمنقولين من رفح والشيخ زويد، حيث يتم تخصيص الوحدات السكنية بنظام الاستضافة مقابل سداد مبلغ 100 جنيها شهريا، حيث تتحمل المحافظة مبلغ 325 جنيها من صندوق الإغاثة الفرعي لكل وحدة سكنية، بينما يكون ما يسدده المواطن نظير الصيانة والخدمات.