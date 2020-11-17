«الغضبان» يشكر رئيس «اقتصادية قناة السويس» للمساهمة في دعم مشروعات بورسعيد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر للمهندس يحيى زكى رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أحمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك للمساهمة في العديد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة وأهمها دعم أعمال تطوير محيط منفذ النصر الجمركى، جاء ذلك خلال زيارة المحافظ، اليوم، للهيئة الاقتصادية حيث كان في استقبالة اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية
وأكد محافظ بورسعيد أن هناك تعاون دائم بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والمحافظة في العديد من المجالات، وأننا نثمن جهود الهيئة في دعم ومساندة المحافظة في المشروعات الخدمية والتنموية والتى تهدف للارتقاء بحياة المواطنين .
ومن جانبه، أشاد نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس باوجه التنمية التي تشهدها بورسعيد تحت راية اللواء عادل الغضبان، مؤكدا تقديم كافة الدعم في المشروعات القادمة.
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