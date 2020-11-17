شكرا لقرائتكم خبر عن تيد كروز لمؤسس تويتر عن رفض تغريدات تزوير الانتخابات: تحيز يعارض حرية التعبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السناتور الأمريكى تيد كروز، إنه يشعر بخيبة أمل لأن أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين يريدون من شركات التكنولوجيا الكبيرة إسكات المزيد من الأصوات، وهو ما يقول إنه يعارض حرية التعبير.

وسأل جاك دورسى، مؤسس تويتر، "هل تويتر ناشر؟" فرد: "لا، لسنا كذلك. نحن نوزع المحتوى ".

وعارضه كروز وذكر أمثلة تتعلق بصحفي لديه حساب معلق لمشاركته قصة نيويورك بوست.

سأل السناتور كروز دورسي عن عدد المرات التي قام فيها تويتر بحظر السياسيين الديمقراطيين والجمهوريين وما إذا كان سيلتزم بالإجابة على السؤال كتابةً نظرًا لالتزامه بالشفافية.

وقرأ بعض الجمل المتعلقة بالانتخابات دون ذكر من كتبها حتى يعرف إذا كان دورسى سيصنفها كمصدر لمعلومة خاطئة، وقرأ جمل عن وجود تزوير، فقال دورسى إنه سيضع مصنف عليها، فرد عليه إن من كتبها الجملتين أعضاء فى لجنة الانتخابات ويعترفون بوجود مشكلة، والجملة الأخرى لجيم كارتر.

وهاجمه قائلا إنت متحيز لأنك أخذت موقف وافترضت عدم وجود تزوير فى الانتخابات، وسأله إذا كان يعلم أن هناك سيدة فى تكساس اتهمت بتزوير الانتخابات فعليا، وأن البعض شكى فى انتخابات سابقة من وجود تزوير، فقال إنه لا يعرف.

يقول دورسي إنه يود الرد على ذلك كجزء من حملة أوسع للشفافية - والتي اعتبرها السناتور كروز مجرد وهم.

عندما سئل زوكربيرج، قال إنه سيتابع تلك المعلومات.