القوات المسلحة تختار أبطال المستقبل بحضور الرئيس.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، القوات المسلحة تختار أبطال المستقبل بحضور الرئيس.. السيسى يتفقد الكلية الحربية ويحضر اختبارات الهيئة ويشيد بالحيادية ونزاهة الانتقاء.. ويؤكد: ما تواجهه مصر يتطلب إعداد أجيال على أعلى درجات الوعى.

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ـ القوات المسلحة تختار أبطال المستقبل بحضور الرئيس.. السيسى يتفقد الكلية الحربية ويحضر اختبارات الهيئة ويشيد بالحيادية ونزاهة الانتقاء.. ويؤكد: ما تواجهه مصر يتطلب إعداد أجيال على أعلى درجات الوعى

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