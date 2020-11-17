شيخ الأزهر يهنئ عُمان بالعيد الوطني الـ 50 للسلطنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عُمان، والشعب العماني الشقيق، بمناسبة الذكرى الـ 50 لليوم الوطني للسلطنة.
وتوجه شيخ الأزهر بالدعاء إلى المولى ـ عز وجل ـ أن يديم المودة والترابط بين قيادتي وشعبي مصر وعمان، وأن يعيد تلك المناسبة على السلطنة، قيادةً وشعبًا، بكل خيرٍ وسلامٍ وأمان واستقرار.
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