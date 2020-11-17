المرور تُعيد فتح طريق الكريمات أمام حركة السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، فتح طريق الكريمات في الاتجاهين، بعد تحسُّن مستوى الطقس وجاهزية الطريق للسير عليه. وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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