بعد استخراج هيكلها العظمي.. استدعاء والدة وشقيقي الضحية الثالثة لـ"سفاح الجيزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

استدعت جهات التحقيق زوجة المتهم "قذافي.ف." والمعروف إعلاميا بـ"سفاح الجيزة" لسماع أقوالها بعد استخراج هيكل عظمي خاص بشقيقتها.

السادسة صباح اليوم الثلاثاء استخرجت قوات الشرطة تحت إشراف العميد عاصم أبوالخير، والعقيد محمد الصغير، هيكل المجني عليها "نادين" شقيقة "فاطمة" الزوجة الثالثة لـ"العراف القاتل".

المجني عليها الثلاثينية خنقها المتهم الأربعيني مطلع 2016، ودفنها في أرضية غرفة شقة ملك شقيق صديقه "رضا" الذي قتله أيضا ودفنه في الشقة المقابلة في أبريل من عام 2015.

وعثرت الشرطة بقيادة الرائد أحمد عصام ومعاونيه الرائدين هاني عجلان ومحمود سعودي على بقايا الجثة داخل حفرة على عمق مترين، وملابسها عبارة عن "بنطال - تي شيرت" ملفوفة داخل ملاءة.

كما استدعت النيابة العامة والدة وشقيق المجني عليها؛ لأخذ عينة من الحمض النووي للثلاثة ومطابقتها معمليا بتلك الخاصة بالضحية.