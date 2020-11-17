مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": إعادة فتح طريق الكريمات بعد تحسن الأحوال الجوية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:26 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": إعادة فتح طريق الكريمات بعد تحسن الأحوال الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

الإدارية العليا تحجز 100 طعنًا بانتخابات النواب للحكم بجلسة 21 نوفمبر

حجزت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي، 100 طعن علي المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، والذي يطالب البعض بوقف تنفيذ إعلان النتيجة ببعض الدوائر للحكم بجلسة ٢١ نوفمبر الجاري. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

إعادة فتح طريق الكريمات بعد تحسن الأحوال الجوية

أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، فتح طريق الكريمات أمام حركة المرور، بعد تحسن الأحوال الجوية وسط تواجد أمني مكثف. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بلاغ لوجود شبهات فساد بوزارة الري وأملاك الدولة الأميرية بالبحيرة

تقدم احمد عبد القوي خلف الله مهندس بالارشاد الزارعي بغرب النوبارية ببلاغ عاجل للنيابة الادارية، أدعي خلاله وجود شبهات فساد بري غرب البحيرة وأملاك الدولة الاميرية بالمحافظة، وإهدار للمال العام لأرض مساحتها 14 فدان و5 قيراط، يقدر ثمنها (117600000)جنيها تابعة للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، بموجب قرار وزاري للموارد المائية والري بناء علي قانون الإدارة المحلية، وصدر قرار رقم 384 لسنة 2007 بتسليمها لتلك المساحة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة، والاخيرة تنفي الإستلام. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

العثور على طفل حديث الولادة أسفل سيارة بالمريوطية

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على طفل حديث الولادة ملقى أسفل سيارة، بطريق المريوطية، غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا