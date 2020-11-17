مصر | الحبس 6 أشهر لمتهم سرق موبايل موظف بالنيابة أثناء عمله

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:26 مساءً - انت الان تقراء خبر الحبس 6 أشهر لمتهم سرق موبايل موظف بالنيابة أثناء عمله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حكمت محكمة جنح ايتاي البارود بحبس لص الهواتف المحمولة ٦ شهور لسرقته هاتف موظف النيابه من داخل مكتبه بنيابة إيتاى.

تلقي رئيس نيابة ايتاي بلاغ محمد فتحي موظف جدول النيابة قال فيه انه اثناء انشغاله في العمل ووضعه هاتفه المحمول امامه اعلي اوراق جداول القضايا فوجىء باختفاء التليفون وانه لايتهم احد من الموظفين ولكن يشك في احد الموطنين دخل المكتب وبيده اوراق ظن انه سيطلب معلومات عن قضيه وكان يقوم بتدوين بعض المعلومات وبعدها سينهي طلبه الا انه لم ينتظر وغادر المكان.

فقام اعضاء النيابه العامه بمراجعة الكاميرات فشاهدوا اللص اثناء دلوفه حجرة جدول النيابه وقيامه بسرق الهاتف الجوال وخروجه من المكتب وبالاستمرار في متابعة الكاميرات تبين انه مازال داخل ديوان المحكمة فكلفت النيابه حرس المحكمه بضبطه وتبين انه يدعي محمد فرج الانصاري ومقيم غرب ايتاي البارود وبحوزته التليفون المحمول وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٥٤١٨لسنة ٢٠٢٠ جنح ايتاي البارود وبعرض المحضر علي المستشار جمال قنديل مدير نيابة ايتاي البارود قرر حبس المتهم اربعة ايام علي زمة التحقيقات ويراعي التجديد له في الميعاد وتحرير فيش وتشبيه للمتهم.