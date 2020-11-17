مصر | رفض طعنين على انتخابات النواب بإحدى الدوائر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر رفض طعنين على انتخابات النواب بإحدى الدوائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي، بعدم قبول طعنين علي المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، والذي يطالبا بوقف تنفيذ إعلان النتيجة ببعض الدوائر، وذلك لتعدد الطاعنين.

حمل الطعن الأول رقم ٩٠٢٨، والمقام من ماجدة حسن يوسف ضد الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما حمل الطعن الثانى رقم ٨٩٩١ والمقام من سيد أحمد عيسي ضد الهيئة الوطنية للانتخابات.

كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته الغير جائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية، وكان البعض منها تضمن الإحاله لعدم الاختصاص الي محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون، كما أصدرت عددًا آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.