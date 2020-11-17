مصر | براءة ٧ مسئولين سابقين بالسكة الحديد من إحداث تلفيات ب١٨ عربة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر براءة ٧ مسئولين سابقين بالسكة الحديد من إحداث تلفيات ب١٨ عربة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قضت المحكمة التآديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة ٧ مسئولين سابقين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر من القعود عن إتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن نهو إمتداد العقد الخاصة بتطوير عدد 18 عربة مما أدي الي حدوث تلفيات بها قدرت ٧٤ ألف جنيه.
كما قضت بسقوط الدعوى التأديبية قبل رئيس الادارة المركزية للصيانة بقطاع المسافات الطويلة بسكك حديد مصر سابقًا بالتقادم.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول قعد عن إتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تشوين المهمات محل امتداد العقد المذكور، وترك المهمات في العراء وعدم المحافظة عليها مما أدي الي حدوث تلفيات بها قدرت بمبلغ 74000 جنيه.
وقعدا الثانى والثالث والرابع، عن إتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن نهو إمتداد العقد الخاصة بتطوير عدد 18 عربة محل امتداد العقد مما أدي الي حدوث تلفيات بها قدرت ب74000 جنيه.
وقعد الخامس عن إتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المهمات امتداد العقد مما أدي الي حدوث تلفيات بتلك المهمات قدرت بملبغ 74000 جنيه إبان عمله مدير إدارة الورشة بكوم ابو راضي التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وأهمل في الاشراف والمتابعة علي أعمال مرؤوسيه إبان عمله مدير عام ورش كوم ابو راضي من عام ٢٠١٣ حتى ٢٠١٤، وأهمل السادس والسابع أيضًا في الإشراف علي مرؤوسيه.
ووافق الثامن علي طلب امتداد العقد عام ٢٠٠٨ وذلك لتطوير عدد 20 عربة علي الرغم من عدم صلاحيتها لاعمال التطوير مما ترتب عليه تلف بعض المهمات الخاصة باعمال التطوير والتي قدرت بمبلغ 74000 جنيه بالمخالفة لاحكام القانون
ووقر فى ضمير المحكمة، واستقر فى وجدانها، أن عدم إنهاء العقد لم يكن راجعا لخطأ أو تقصير من جانب المحالين، وأنما كان راجعا إلى عدم استجابة السلطات الرئاسية لطلباتهم المتكررة بإرسال العربات المتعاقد على تطويرها بموجب العقد إلى الورش لتعديلها إلى عربات مميزة، وأنه قد ترتب على ذلك تراكم مهمات التطوير نظرا لعدم استخدامها فى عمليات تطوير العربات على النحو الذى لم يصبح لها مكان داخل المخازن؛مما أضطر المسئولون إلى تشوينها خارج المخازن، الأمر الذى أدى إلى تلف ما قيمته 74000 جنيه من هذه المهمات.
ورأت المحكمة إن مسئولية عدم إنهاء العقد، وتلف مهمات التطوير تقع على عاتق الجهات التى تقاعست عن إرسال العربات إلى الورش فى التوقيت المناسب لإجراء عمليات التطوير، وليس على المحالين الذين لم يكن بوسعهم إنهاء العقد قبل وصول العربات، وأضطروا إلى تخزين المهمات خارج المخازن، بعد أن ضاقت بها نظرا لتراكمها مع عدم الاستخدام، مما يقضي ببراءتهم من التهم المنسوبة لهم.