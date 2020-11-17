مصر | بلاغ لوجود شبهات فساد بوزارة الري وأملاك الدولة الأميرية بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر بلاغ لوجود شبهات فساد بوزارة الري وأملاك الدولة الأميرية بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم احمد عبد القوي خلف الله مهندس بالارشاد الزارعي بغرب النوبارية ببلاغ عاجل للنيابة الادارية، أدعي خلاله وجود شبهات فساد بري غرب البحيرة وأملاك الدولة الاميرية بالمحافظة، وإهدار للمال العام لأرض مساحتها 14 فدان و5 قيراط، يقدر ثمنها (117600000)جنيها تابعة للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، بموجب قرار وزاري للموارد المائية والري بناء علي قانون الإدارة المحلية، وصدر قرار رقم 384 لسنة 2007 بتسليمها لتلك المساحة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة، والاخيرة تنفي الإستلام.

وقال مقدم البلاغ انه تقدم ببلاغ للنيابة الادارية بكوم حمادة قيد برقم 302 بالقضية رقم 216 لسنة 2020، لتضرره من ابراهيم. م.خ مقيم بذات المكان لتعديه بالبناء علي أملاك الدولة والإستيلاء علي مساحة 200 متر بدون وجه حق. دون إتخاذ إجراءات ضده من قبل المختصين بهندسة ري كوم حمادة.

وأضاف انه لايهدف من بلاغه اي مصلحة شخصية فقط بل المصلحة العامة حيث توجد الخرائط الجغرافية والمساحية والمستندات التي تؤكد صحة شكواه وان المسؤلين في الري والوحدة المحلية والأملاك الاميرية بالمحافظة تقاعسوا و

تسببوا في إهدار المال العام.

وسهلوا للمواطنين الاستيلاء علي مساحة 14 فدان،5 قيراط. في منطقة قرية بريم وتوابعها فقط ولو تم حساب المتر المباني في تلك المساحه 2000 جنيه يبقي ثمن الأرض مائة وسبعة عشر مليون وستمائة الف جنيه.

و اشار المبلغ الي وجود مساحة أكبر من ذلك ملك للري تبدء من قناطر بولين تنتهي في كوبري قرية النقيدي مساحتها 276 فدان، ولو قدر ثمنها فتكون بثلاث مليار وثلثمائة وثلاث عشرة مليون جنية وأكد انه يمتلك مستندات تثبت ذلك.

وأكد المبلغ انه تقدم بلاغات عديدة من قبل في وزارة الري والوحده المحليه ولكن دون جدوي.

واكد ت.ع مفتش وزارة الري بالادارة العامة لري غرب البحيرة في التحقيقات النيابة الادارية انه من خلال فحص الموضوع تبين ان منزل المشكو في حقه يقع بجوار مخلفات ترعة ابودياب الاعلي كيلو 6500 والذي تم تعديل مسارها من عام 1956 وذلك عن طريق ردمها وتغير مسار المجري المائي.

واضاف بان جميع الأملاك( متخلفات ترعة ابودياب الاعلي ) الناتجه عن تحويل المسار بتلك المنطقه. صدر لها قرار وزارة الموارد المائية والري رقم 384 لسنة 2007 ومضمونه الاستغناء عن اجزاء من الاملاك العامه ذات الصله بالري والصرف منافع متخلفات ترعة ابودياب الاعلي بناحية مركز كوم حماده البحيره ومساحتها ١٤ فدان و٥ قيراط وتسلم تلك الاراضي الي الاملاك الاميريه بمحافظة البحيره ومن وقتها والاخيره هي جهة الولايه عليها.

وأشار مفتش الري ان موقع محل الشكوي يقع في الفاصل بين حوض الساحل القبلي نمره 3 والوارد بالقرار الوزاري المشار إليه سلفا وحوض العواقيل نمره 2 ولايتبع هندسه ري كوم حماده وانما يتبع الوحدة المحليه بكوم حماده وربما يحتاج مختصين من المساحه لفصل الحدود وتوضيح الامور علي الواقع.

أما س.أ وكيل ادارة املاك الدوله بالوحده المحليه بكوم حمادة فقد نفي انتقال ملكية مساحة الارض 14 فدان، 5 قيراط لاملاك الدوله بالوحده المحليه بكوم حماده. واضاف ان الارض غير مدرجه بسجلات طرفه ولايوجد لديه مايفيد ان تلك المساحه ملك الري.

لافتا لمخاطبته الاداره العامه لاملاك الدوله بمحافظة البحيره وادارة المجالس المحلية والشئون القانونيه افادوا عدم استلام تلك الارض الصادر لها قرار وزاري من وزارة الري في 2007 لاملاك الدوله بمحافظة البحيرة.