مصر | العثور على طفل حديث الولادة أسفل سيارة بالمريوطية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر العثور على طفل حديث الولادة أسفل سيارة بالمريوطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على طفل حديث الولادة ملقى أسفل سيارة، بطريق المريوطية، غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بعثور الأهالي على طفل حديث الولادة ملقى أسفل سيارة ملاكي بطريق المريوطية، بحي الهرم غرب المحافظة.

وتحفظت أجهزة الأمن على كاميرات المراقبة المركبة بمحيط موقع العثور عليه، للتوصل إلى الشخص الذي ألقى به، وتتبع خط سيره والقبض عليه لمعرفة صلته به ودوافعه حول ارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.