مصر | تغريم الفنان رامى صبرى مبلغ 336 ألف و566 ألف جنيه لتهربه من الضرائب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر تغريم الفنان رامى صبرى مبلغ 336 ألف و566 ألف جنيه لتهربه من الضرائب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، حضورى بتوكيل بتغريم الفنان رامى صبرى مبلغ وقدرة 336 ألف و566 ألف جنيه، مقدار ما يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أدؤها والمصاريف، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 336 ألف و566 جنيه للضرائب العامة.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد عبد العليم وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى،
وكشفت القضية رقم 282 لسنة 2018 ضرائب عامة، تهرب المطرب رامى صبرى من دفع مبلغ 336 ألف و566 جنيه، عن أعماله فى الغناء والأغانى المختلفة بالحفلات.