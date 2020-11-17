مصر | تغريم الفنان رامى صبرى مبلغ 336 ألف و566 ألف جنيه لتهربه من الضرائب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر تغريم الفنان رامى صبرى مبلغ 336 ألف و566 ألف جنيه لتهربه من الضرائب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، حضورى بتوكيل بتغريم الفنان رامى صبرى مبلغ وقدرة 336 ألف و566 ألف جنيه، مقدار ما يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أدؤها والمصاريف، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 336 ألف و566 جنيه للضرائب العامة.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد عبد العليم وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى،

وكشفت القضية رقم 282 لسنة 2018 ضرائب عامة، تهرب المطرب رامى صبرى من دفع مبلغ 336 ألف و566 جنيه، عن أعماله فى الغناء والأغانى المختلفة بالحفلات.