مصر | تخفوا بـ"كاب وشال".. اليقظة الأمنية تحبط محاولة سرقة جواهرجي بالحوامدية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر تخفوا بـ"كاب وشال".. اليقظة الأمنية تحبط محاولة سرقة جواهرجي بالحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إشتبهت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين منطقة الصاغة بشارع الجمهورية بدائرة قسم الحوامدية بمديرية أمن الجيزة في ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة ملاكي لقيامهم بالمرور في المنطقة أكثر من مرة والإتجاه عقب ذلك إلى طريق "القاهرة أسيوط الزراعي".

وعلى الفور تتبعت القوة الأمنية برئاسة النقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم، خط سيرهم وإعداد الأكمنة اللازمة بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفر إحداها عن ضبط السيارة ومستقليها، وتبين أنهم (سائقَين، حلاق "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الجيزة)، وبحوزتهم (بندقية خرطوش، 2 مسدس صوت، عدد من الطلقات، 2 سلاح أبيض "خنجر، سكين"، شال، كاب، مفك، لوحات معدنية).

وبمواجهتهم إعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في إرتكاب وقائع السطو على محلات الذهب بإستخدام الأسلحة والسيارة وباقي المضبوطات التي بحوزتهم وقرروا بحضورهم لتنفيذ واقعة سطو على أحد المحلات بمنطقة الصاغة بمدينة الحوامدية.

وأضافوا خلال التحقيقات أمام المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم الحوامدية، بأنهم عقب معاينة المحل ورصدهم للعاملين به والمترددين عليه، ترجل الثاني والثالث من السيارة لتأكيد المعاينة وحصر المتواجدين داخل المحل وعقب ذلك إستقلوا السيارة وتوجهوا إلى طريق "القاهرة أسيوط الزراعى" لإستبدال لوحات السيارة باللوحات الأخرى المضبوطة بحوزتهم وإخفاء ملامحهم بإرتداء الشال والكاب إلا أن ضبطهم حال دون تنفيذ ذلك المخطط.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على تنفيذ النهج الإستباقى وإتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين ممتلكات المواطنين من خلال تكثيف المرورات بدوائر المراكز والأقسام لملاحظة الحالة.