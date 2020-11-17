مصر | براءة متهم في إعادة محاكمته بتهمة حرق "حي الوراق"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر براءة متهم في إعادة محاكمته بتهمة حرق "حي الوراق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، في إعادة إجراءات محاكمة المتهم مصطفى على، ببراءته في القضية رقم 765 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًا بمحاوله حرق مبني حي الوراق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولى وعماد الدرمللى

وأحالت النيابة المتهمين بعدة تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف احكام القانون تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين والإضرار بالسلم العام والأمن بداخل المجتمع المصري، كما اشتركوا عمدا في حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية كما حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا وطلقات بدون ترخيص وقنابل مولوتوف، وهي أدوات تستخدم في الاعتداء على الاشخاص.