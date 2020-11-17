مصر | ضبط شخص لإدارته كيان تعليمي وهمي بالمنصورة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخص لإدارته كيان تعليمي وهمي بالمنصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كيان تعيلمى غير مرخص بالدقهلية للنصب والإحتيال على الشباب راغبى الحصول على الشهادات الجامعية.

فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية " له معلومات جنائية")بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص كائن بدائرة القسم وإتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية من خلال منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الحكومية بداخل وخارج البلاد، حيث قام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكن من خلالها إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهداف المتهم المذكور، حيث أمكن ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وعثر بحوزته على (عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة – عدد من الملفات ودفاتر تحصيل المبالغ المالية – عدد من عقود العمل بأسماء مختلفة– عدد من الكتيبات التى تتضمن المواد الدراسية) كما أمكن ضبط (جهاز حاسب آلى "لاب توب" و(2) فلاش ميمورى وبفحصهما تبين أنهما محمل عليهما صور العديد من الشهادات الدراسية المزورة والمعدة للتزوير، ومبلغ مالى من حصيلة نشاطه الإجرامى) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى.

جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم تزوير الشهادات الدراسية وإستخدامها فى النصب والإحتيال على المواطنين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

