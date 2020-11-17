مصر | آخرها حريق قطار القاهرة.. بطولات لشجاعة اللواء ياسر عصر منذ 2016

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر آخرها حريق قطار القاهرة.. بطولات لشجاعة اللواء ياسر عصر منذ 2016 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بطلا حقيقيًا..كل من يشاهد اللواء "ياسر عصر"، يضرب به المثل في الشجاعة والتضحية في العمل من أجل إنقاذ المواطنين.

فقد حاول على مرور من سنوات عمله في خدمة شرطة النقل والمواصلات، السيطرة على حرائق عديدة نشبت في محطات قطارات كان يتولى قيادتها.

فحاول اللواء "ياسر عصر" بشجاعته الباسلة في عام 2016، كان برتبة عقيد، ويشغل منصب مأمور قسم الضواحي بمحطة مصر، كان في شهر يناير، حين اشتعلت النيران في القطار 1551 القاهرة_ طنطا، وحينها لم ينتظر وصول دعم، فاقتحم النيران وبدأ في إخلاء الركاب، وأمسك بطفاية حريق وبدأ في التعامل مع مصدر الحريق، ومنعت شجاعته امتداد النيران لعربات أخرى.

وبسبب شجاعته، كرمه اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية السابق، وبعد حفل التكريم قال "عصر" إنه لم يفعل شيئا وإنما قام بواجبه فقط، ضاربا أروع الأمثلة في إنكار الذات والتضحية والتفاني في أداء رسالته، وبعدها تم تصعيده في عدة مناصب وصولا لمنصب وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حتى استشهد.

لا يهاب الموت" هو اللواء "ياسر حسن عصر" وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، لقد ضحى بحياته أمس من أجل إنقاذ أرواح العديد من المواطنين، أثناء اندلاع حريقا نشب في هواية بمحطة مترو مسرة بخط شبرا الخيمة.

وأثناء محاولة رجال إدارة شرطة النقل والمواصلات بقيادة اللواء الشهيد ياسر عصر، وكيل الإدارة، سقط الأخير داخل الهواية، واستشهد في الحال، استشهد محاولا فداء مواطنين كانوا يستقلون المترو في آخر رحلاته.

من هو ياسر عصر

اللواء "ياسر عصر" ابن قرية مشتهر التابعة لمركز طوخ بالقليوبية، فهو ضابط شرطة برتبة لواء،فهو معروفا في وسط زملائه، بانه يؤدي عمله بالذمة والصدق محافظا على العهد والقسم الذي أداه في ساحة كلية الشرطة، أثناء حفل تخرجه، عام 1989.

استشهد لانقاذ المواطنين

تلقت غرفة النجدة، تلقت بلاغا باندلاع حريق داخل إحدى الهوايات بمحطة مترو مسرة فى شبرا، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، فى محاولة للسيطرة على الحريق.



ومع محاولات رجال الإطفاء السيطرة على الحريق داخل الهواية، حرص اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، على تفقد موقع الحريق، وخلال محاولاته المساعدة على إخماده، تعرض للسقوط داخل الهواية مما تسبب فى استشهاده.

