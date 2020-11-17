مصر | التحريات تكشف عن سر انتحار شاب شنقا داخل غرفته بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر التحريات تكشف عن سر انتحار شاب شنقا داخل غرفته بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات انتحار شاب داخل غرفته بمدينة 6 أكتوبر، إذ تبين أنه كان يتعاطى المواد المخدرة، وتم علاجه داخل إحدى مصحات علاج الإدمان منذ حوالي 6 شهور.

وبينت التحريات أنه بعد إقلاعه عن تعاطي المخدرات، كان يمر بأزمة نفسية طوال الـ 6 شهور الماضيين، وعلى إثر ذلك انتحر داخل غرفته اليوم الثلاثاء.

كان أقدم شاب على الانتحار شنقًا داخل غرفته، اليوم الثلاثاء، بمدينة 6 أكتوبر وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث اكتوبر، بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل غرفته بمنطقة الـ800 فدان، بنطاق القسم.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

تحريات المقدم إكرامي البطران وكيل فرقة حدائق اكتوبر توصلت إلى أن الشاب عمره 36 سنة، وانتحر عن طريق شنق نفسه بحبل بسقف غرفته، وأن أسرته من اكتشفت انتحاره صباح اليوم.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.