مصر | ضبط 4 أشخاص لاحتيالهم على المواطنين بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 4 أشخاص لاحتيالهم على المواطنين بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص فى تزوير المستندات والنصب والإحتيال على المواطنين بزعم قدرتهم على إنهاء مصالحهم.

فقد أكدت تحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين ، وتزوير المستندات وإيهام المواطنين بقدرتهم على إنهاء مصالحهم وإستقطاب راغبى الحصول على مهن معينة بغرض السفر مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية تم إستهدافهم وضبطهم بدائرة قسم شرطة المنزلة بالدقهلية، وبحوزة أحدهم ( 18 أصل إستمارة رقم قومى بأسماء مختلفة، 4 صحيفة حالة جنائية، كميات كبيرة من أصل وثائق شهادات طلاق وزواج وميلاد، 8 أصل بطاقات رقم قومى بأسماء مختلفة، كميات كبيرة من صور ضوئية لمؤهلات دراسية وسجلات تجارية وطلبات ساقط قيد ميلاد ووفاة ).

بمواجهة المتهمين إعترفوا بإستخراج 10 بطاقات رقم قومى لأشخاص مختلفة بمهن مختلفة على غير الحقيقة بموجب مستندات مزورة .

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير وترويج المحررات الرسمية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.