مصر | مصرع سائق وإصابة آخر إثر وقوع حادث سير أعلى الطريق الدائري الأوسطي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر مصرع سائق وإصابة آخر إثر وقوع حادث سير أعلى الطريق الدائري الأوسطي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي سائق مصرعه وأصيب آخر؛ إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بمركز البدرشين، جنوب المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير أعلى الطريق الدائري الأوسطي، نطاق مركز البدرشين جنوب المحافظة.

ودفع مدير المرور بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل محملتين بالطوب بسبب السير عكس الاتجاه، وأسفر الحادث عن مصرع سائق يدعى سيد دياب 33 سنة، وإصابة قائد السيارة الثانية، وجرى نقله إلى مستشفى الهرم لتلقى العلاج.

وتم رفع حطام الحادث بواسطة أوناش الإغاثة، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.