مصر | ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة إستوديو للتسجيلات الصوتية بدون ترخيص بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة إستوديو للتسجيلات الصوتية بدون ترخيص بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة إستوديو للتسجيلات الصوتية بدون ترخيص، بحدائق القبة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص بإدراة إستوديو للتسجيلات الصوتية "بدون ترخيص "، بمحل إقامته بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، وكذا قيامه بتصوير أغانى متضمنة ألفاظ خادشة للحياء العام، وبثها عبر موقع "اليوتيوب" الإلكترونى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الإستوديو المشار إليه وأمكن ضبط (المذكور) وبالتفتيش تم ضبط غرفة الإستوديو كاملة التجهيز ومزودة بعوازل للصوت وأبواب محكمة الغلق وبداخلها (وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج مونتاج صوت وفيديو وكذا العديد من الفيديوهات المصورة له والتى تحوى العديد من الألفاظ الخادشة للحياء العام – 2 سماعة خارجية – سماعة أذن مايك – فلتر "منقى للصوت" - كارت صوت لتنقية وتقوية الصوت – جهاز راوتر للإتصال بالإنترنت – هاتف محمول يقوم من خلاله المذكور بإدارة صفحته على موقعى " فيس بوك – يوتيوب").

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وخاصة فى مجال البرمجيات من خلال متابعة شركات الإنتاج الفنى وإستديوهات الصوت والتسجيل غير المرخصة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.